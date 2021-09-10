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Политика10 сентября 2021 19:41

Лавров назвал слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией "отголосками КВН"

По словам российского дипломата, Москва готова к восстановлению отношений с Киевом
Наталья СМИРНОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией. По словам отечественного дипломата, такие комментарии не заслуживают внимания.

Лавров отметил, что в словах Зеленского ему слышатся "отголоски КВН". Российский дипломат подчеркнул, что Москва готова к восстановлению отношений с Киевом.

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами.