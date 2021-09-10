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В мире10 сентября 2021 20:02

Nord Stream 2 AG накажут за начало поставок по "Северному потоку - 2" без сертификата

Дело в третьем энергопакете Евросоюза
Наталья СМИРНОВА
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Строительство "Северного потока - 2" полностью завершено

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершено

Фото: REUTERS

Оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG могут наказать, если трубопровод запустят до сертификации компании как независимого оператора. Федеральное сетевое агентство (BNA) рассматривает соответствующую заявку.

Дело в третьем энергопакете ЕС - он диктует, чтобы компании, которые производят добычу и транспортировку газа, были полноценно разделены. Однако в немецком ведомстве не смогли оценить, сколько времени может занять процесс анбандлинга.

Как сообщили РИА Новости в BNA, если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение.

Как ранее писал сайт kp.ru, строительство газопровода "Северного потока -2" полностью завершено. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал "Газпром".