Лавров рассказал, что партнеры России в Европе хотят скорейшей регистрации "Спутника V"

Россия готова к взаимному признанию вакцин с Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, как другие страны относятся к отечественной вакцине от коронавируса "Спутник V". По словам дипломата, большинство партнеров РФ в Европе хотят скорейшей регистрации препарата в ЕС.

"В разговорах с большинством наших партнеров я чувствую, что они предпочли бы позитивное решение по регистрации "Спутника V" как можно скорее. Те, кто хотел сделать это на основе национального решения, уже сделали. Дверь открыта для всех остальных", - рассказал Лавров на Форуме современной журналистики "Вся Россия -2021".

Дипломат отметил, что Россия готова к взаимному признанию вакцин с Евросоюзом и ждет его.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» защищает от всех штаммов, которые циркулируют на сегодняшний день. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.