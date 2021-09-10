В Госдуме выступили за максимально жесткое наказание для педофилов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Госдуме поддержали предложение ужесточить наказание для педофилов. Депутаты Ярослав Нилов и Светлана Бессараб прокомментировали внесение в Госдуму законопроекта, который скорректирует сроки наказания для насильников.
Парламентарии отметили, что поддерживают предложение.
- При этом поддерживаем и те позиции, которые звучат, о необходимости возвращения смертной казни, - говорит RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов отметил, что помимо тюремных сроков, нужно искать иные пути решения проблемы и воздействия на данную категорию людей. Способы, которые помогут обезопасить детей.
- Это психологическая болезнь, которая прогрессирует, и наличие серьезного наказания в УК РФ не сдерживает педофилов, - поясняет Нилов.
Он не исключает, что можно применять меры медицинского характера.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб так же выступает за максимально возможное наказание.
- Если вдруг человек, совершивший такое преступление, оказывается на свободе, то до конца жизни за ним необходим надзор, - высказала свою позицию Бессараб.
А вот уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов выступает за чипирование педофилов, пишет ФАН.