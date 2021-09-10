Педофилам будет грозить пожизненное за надругательство над детьми младше 16 лет

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за педофилию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты "Единой России" после убийства педофилом Виктором Пестерниковым в Кемеровской области двух 10-летних девочек решили внести в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию. Непосредственно этого педофила новелла не коснется, его и так будут судить по статьям "убийство и насильственные действия сексуального характера", которые и так предусматривают пожизненный срок. А вот латентных может заставить задуматься.

- Кемеровское дело - должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого преступника гибли бы дети. Необходимо раз и навсегда положить этому конец. Вместе с Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым вносим сегодня в Госдуму от лица "Единой России" законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов в 131-й и 132-й статье Уголовного кодекса, - заявил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.

Депутат заявил, что поправками к статьям предлагается установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение:

- для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении 2 или более несовершеннолетних;

- за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Мы также предлагаем увеличить возраст потерпевших. Сегодня пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет. Наша редакция повышает эту планку - 16 лет, - пояснил "Комсомолке" Александр Хинштейн.

Как известно, согласно российскому законодательству, с 16 лет начинается "возраст согласия", когда партнер имеет право на вступление в половые отношения, а "брачный возраст" в отдельных регионах и вовсе начинается с 14 лет.

В разговоре с kp.ru Хинштейн также отметил, что это пожизненный срок для педофилов будет распространятся на преступников, чье насилие имело "очевидные тяжкие последствия" для ребенка. Иначе под обновленную статью могут попасть множество отцов, чьих бывших жен и детей стали часто использовать в бракоразводных процессах нечистоплотные юристы.

Депутат также поделился планами о подготовке закона "о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение". То есть если с зоны выпустили педофила, который ранее совершил преступление на сексуальной почве без насилия, то за ним будут следить неусыпно с помощью технических средств.

- Позиция "Единой России" однозначна: любой, кто совершил преступление против ребенка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества, - подчеркнул Хинштейн.