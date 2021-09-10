Израиль проработает вопрос признания российских сертификатов о вакцинации

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Израиля Яир Лапид в четверг, 9 сентября, провел переговоры в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как рассказал глава российского дипломатического ведомства сегодня, Лапид пообещал проработать вопрос признания российских сертификатов о вакцинации в Израиле.

Лавров отметил, что спросил Лапида, почему в Израиле на днях приняли решение свободно пускать в страну иностранцев с сертификатами о вакцинации вакцинами, которые сертифицированы в Израиле и которые разрешены в ЕС. Но не пускают с сертификатами российских вакцин.

"Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать", - рассказал Лавров на Форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

Как ранее писал сайт kp.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» защищает от всех штаммов, которые циркулируют на сегодняшний день. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.