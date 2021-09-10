Суд в США встал на строну Epic Games в конфликте с Apple

Это решение может стать очень важным для других разработчиков игр Фото: REUTERS

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния вынес решение по делу компании Epic Games против Apple. Разработчик игр подал в суд на IT-гиганта за то, что он удалил со своих платформ одну из их игр за возможность совершать покупки напрямую внутри нее, обходя встроенные платежные механизмы каталогов "яблочных" приложений.

Как сообщает телекомпания CNBC, суд постановил, что корпорация Apple не имеет права запрещать разработчикам игр размещать внутри приложений ссылки на альтернативные платежные системы. Теперь они смогут включать в свой продукт ссылки любого вида, чтобы перенаправить пользователя на внутренние платежные системы.

Это решение может стать очень важным для других разработчиков игр и повлияет на то, как будет вестись торговля на различных цифровых площадках.

Как ранее писал сайт kp.ru, следующая презентация новых продуктов Apple состоится 14 сентября 2021 года. Презентация получала название "Включение из Калифорнии" и состоится в онлайн-формате.