Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в своей спортивной карьере вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв в полуфинальном поединке US Open канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, передает агентство Reuters.

Теперь Даниилу Медведеву предстоит сразиться в финале с теннисистом, который победит во втором полуфинальном матче – или с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, или с представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2019 году на турнире US Open Медведев вышел в полуфинал, где в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова. Однако в финальном матче турнира россиянин все же проиграл испанскому спортсмену Рафаэлю Надалю.

Стоит отметить, что Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).