Близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 11 сентября, в акватории Тихого океана в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Его зафиксировали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В сообщении отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 310 километрах к северо-востоку от города Курильска с населением 1700 человек. Очаг землетрясения, по данным центра, залегал на глубине 20 километров.

Информации о возможных пострадавших или разрушения не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 августа землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано недалеко от города Кемерово. Очаг подземных толчков тогда залегал на глубине 14,8 километра, а эпицентр располагался в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска Кемеровской области. До этого 12 июля произошло землетрясение магнитудой 5,4 неподалеку от Курильских островов.