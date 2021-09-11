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Общество11 сентября 2021 2:12

Пеле восстанавливается после операции

Легендарный бразильский футболист находится в сознании, разговаривает
Источник:kp.ru
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Легендарный бразильский футболист Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле

Фото: REUTERS

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в отделении интенсивной терапии, его восстановление после операции, по оценкам врачей, проходит удовлетворительно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы, в которой проходит лечение 80-летний экс-футболист.

«Пеле находится в сознании, он активно участвует в разговоре», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 сентября знаменитый бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.