Глава МИД Украины заявил о «больших рисках» из-за учений «Запад – 2021»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил соотечественников о том, что масштабные стратегические учения «Запад – 2021», которые совместно проводят Вооруженные силы (ВС) России и Белоруссии, якобы несут «очень большие риски» для Незалежной.

«Что касается учений «Запад – 2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», - заявил Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

К слову, как писал сайт kp.ru, обозреватель американского издания National Interest и вовсе решил, что Россия «готовится к партизанской войне с НАТО». Такой вывод он сделал на основании того, что, по его данным, значительная часть совместных с белорусскими военными маневров пройдет «в урбанизированной местности».

Напомним, российско-белорусские учения пройдут на нескольких полигонах в России и Беларуси и продлятся до 16 сентября, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц техники.