Гидрометентр объявил бархатный сезон на всех курортах России

Бархатный сезон начался на всех российских курортах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На всех российских курортах начался бархатный сезон. Такой новостью в субботу, 11 сентября, обрадовал россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на юге европейской части России будет очень тепло, и похолодания не ожидается.

«В Краснодарского крае дневная температура будет 25-28 градусов, в Сочи – 25-27 градусов, в Крыму – 23 градуса. Бархатный сезон везде: не слишком жарко днем, ночи летние, температура воды приятная», - рассказал Роман Вильфанд в беседе с агентством ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в первых числах сентября глава Гидрометцентра сообщил, что бархатный сезон начался на черноморском побережье России. Тогда он также напомнил, что бархатным сезоном называется то время, когда температура воздуха и воды примерно одинаковы.