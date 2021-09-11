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Спорт11 сентября 2021 6:46

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open сыграет с первой ракеткой мира

Серб Новак Джокович победил в матче с немцем Александром Зверевым
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в своей спортивной карьере вышел в финал Открытого чемпионата США

Российский теннисист Даниил Медведев второй раз в своей спортивной карьере вышел в финал Открытого чемпионата США

Фото: REUTERS

К этому часу определился соперник российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. В решающем поединке US Open ему предстоит сразиться с первой ракеткой мира – сербом Новаком Джоковичем.

Сербский теннисист одержал победу в полуфинальном матче турнира с представителем Германии Александром Зверевым. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу 34-летнего серба.