Вильфанд сообщил о резком похолодании в Центре и на Северо-Западе России

Роман Вильфанд сообщил о резком похолодании в Центре и Северо-Западе России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Центра и Северо-Запада России о резком похолодании.

- Настоящая осенняя погода начинается в Московском регионе с 15 сентября. Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры - от четырех до девяти градусов, дневные - от девяти до 14 градусов. Произойдет резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадет на 10 градусов и больше, — цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд добавил, что похолодание также ожидает Ленинградскую, Новгородскую, Ярославскую области, Коми и прочие регионы севера европейской части страны.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на всех российских курортах начался бархатный сезон. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на юге европейской части России будет очень тепло, и похолодания не ожидается. В Краснодарского крае дневная температура будет 25-28 градусов, в Сочи – 25-27 градусов, в Крыму – 23 градуса. Кроме того, будет приятная температура воды, заверил специалист.