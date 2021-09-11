Джозеф Байден прибыл в Нью-Йорк, чтобы почтить память жертв теракта 11 сентября 2001 года Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и его жена Джилл прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер прибыл в город в 20:51 по местному времени. Далее он и его супруга отправились в район Манхэттен, где в субботу, 11 сентября, у мемориала жертвам терактов пройдет траурная церемония.

После мероприятия Джозеф Байден отправится в Шанксвилл (штат Пенсильвания) и в пригород столицы.

Ранее свидетель теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, архитектор Иржи Боудник заявил, что решающую роль в разрушении зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) сыграло авиатопливо врезающихся в них самолетов. Специалист не верит, что теракт могли подстроить спецслужбы Соединенных Штатов Америки, так как в операции необходимо было бы задействовать несколько сотен человек. Боудник напомнил о поговорке, согласно которой никакая тайна не может сохраниться, если о ней знают даже два человека.