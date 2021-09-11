Американский фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи

Фотограф сравнил теракт 11 сентября с гибелью Помпеи Фото: REUTERS

Американский фотограф Стэн Хонда заявил, что теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке напоминал гибель Помпеи.

Стэн Хонда работал фотографом агентства Франс Пресс и оказался на месте трагедии, когда узнал, что самолет врезался одну из башен-близнецов. Мужчина снимал одно из зданий Всемирного торгового центра, когда одна башня стала рушиться. Улицы накрыло огромное облако дыма и пыли. После этого Хонда оказался в одном из помещений офисного здания.

- Вошла женщина, полностью покрытая пылью. Она напомнила мне фигуру из древней Помпеи. Хотя она была в деловом костюме и сапогах, вы не могли сказать, какого они были цвета. Она на мгновение остановилась у лифта, и я сделал один кадр, а уже через секунду кто-то вел ее по лестнице, чтобы помочь укрыться в безопасном месте, — приводит слова мужчины РИА Новости.

Ранее свидетель теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, архитектор Иржи Боудник заявил, что решающую роль в разрушении зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ) сыграло авиатопливо врезающихся в них самолетов. Специалист не верит, что теракт могли подстроить спецслужбы Соединенных Штатов Америки, так как в операции необходимо было бы задействовать несколько сотен человек. Боудник напомнил о поговорке, согласно которой никакая тайна не может сохраниться, если о ней знают даже два человека.