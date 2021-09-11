Читатели немецкой газеты раскритиковали противников "Северного потока — 2"

Немцы раскритиковали противников "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали страны, которые выступали против строительства газопровода "Северный поток — 2".

- Благодаря гегемонистской политике США и их последователей, победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета! — написал один из пользователей.

- Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного "Что, больше ничего?" — считает другой читатель.

По мнению пользователей, власти Украины и Польши превратили газопровод в "геополитическую проблему", а Соединенные Штаты постоянно давили на немецкие компании, доходя "до прямых "угроз".

Напомним, оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG могут наказать, если трубопровод запустят до сертификации компании как независимого оператора. Федеральное сетевое агентство (BNA) рассматривает соответствующую заявку. Дело в третьем энергопакете ЕС - он диктует, чтобы компании, которые производят добычу и транспортировку газа, были полноценно разделены. Однако в немецком ведомстве не смогли оценить, сколько времени может занять процесс анбандлинга.