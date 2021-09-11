Глава "Нафтогаза" допустил, что работу "Северного потока — 2" можно заблокировать санкциями США

Глава "Нафтогаза": работу "Северного потока — 2" можно заблокировать санкциями США Фото: REUTERS

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на форуме YES Brainstorming в Киеве выразил уверенность, что работу газопровода "Северный поток — 2" можно заблокировать, если Соединенные Штаты Америки введут необходимые санкции.

- Если правительство США введет санкции, мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать, — цитирует Витренко РИА Новости.

Напомним, строительство газопровода "Северного потока -2" полностью завершено. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал "Газпром". Ранее Миллер заявил, что первые поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток – 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года. До этого компания сообщала, что сможет поставить в Европу около 5,6 миллиарда кубометров газа через этот трубопровод в текущем году.