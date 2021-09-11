В России выявлен 18 891 случай заражения коронавирусом 11 сентября 2021 года

В России выявлен 18 891 случай заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 18 891 случая заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 121 516 таких случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где заболело 1940 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 1629 случаев заражения. Третьей идет Московская область (645).

Кроме того, за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 796 человек. Еще 17 888 россиян выписали из больницы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась о масштабах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, первым компонентом вакцины были привиты уже 46,5 миллиона россиян. Кроме того, отметила Голикова, полную вакцинацию прошли уже 39,8 миллиона человек. Это больше, чем каждый четвертый россиянин. Однако чтобы достичь коллективного иммунитета, в России необходимо провакцинировать не менее 80% населения. Это более 90 миллионов россиян. Таких показателей, по словам Голиковой, получится достичь к 1 ноября 2021 года.