Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире11 сентября 2021 12:44

Двое турецких военных погибли при нападении на севере Сирии

Еще трое получили ранения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое военных из Турции погибли при нападении на севере Сирии

Двое военных из Турции погибли при нападении на севере Сирии

Фото: REUTERS

Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух военных при нападении неизвестных на севере Сирии в провинции Идлиб. Еще трое человек получили ранения.

- В зоне деэскалации "Идлиб" 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь, — гласит сообщение ведомства.

По информации турецкой газеты Yeni Safak, нападение организовали члены сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана".

Ранее в Министерстве обороны России сообщило, что российский военнослужащий погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии. Взрыв произошел в провинции Хомс в четверг. 9 сентября, во время разведки российскими военными маршрута прохождения гуманитарной колонны. Военнослужащий получил тяжелые травмы, медики не смогли спасти ему жизнь, рассказали в ведомстве. Как отметили в Минобороны, семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.