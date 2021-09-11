Двое турецких военных погибли при нападении на севере Сирии

Двое военных из Турции погибли при нападении на севере Сирии Фото: REUTERS

Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух военных при нападении неизвестных на севере Сирии в провинции Идлиб. Еще трое человек получили ранения.

- В зоне деэскалации "Идлиб" 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь, — гласит сообщение ведомства.

По информации турецкой газеты Yeni Safak, нападение организовали члены сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана".

Ранее в Министерстве обороны России сообщило, что российский военнослужащий погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии. Взрыв произошел в провинции Хомс в четверг. 9 сентября, во время разведки российскими военными маршрута прохождения гуманитарной колонны. Военнослужащий получил тяжелые травмы, медики не смогли спасти ему жизнь, рассказали в ведомстве. Как отметили в Минобороны, семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.