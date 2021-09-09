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Происшествия9 сентября 2021 22:26

Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Взрыв произошел произошел во время разведки маршрута прохождения гуманитарной колонны
Абдулла ШАКИРОВ
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Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Фото: Александр КОЦ

Российский военнослужащий погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Взрыв произошел в провинции Хомс в четверг. 9 сентября, во время разведки российскими военными маршрута прохождения гуманитарной колонны. Военнослужащий получил тяжелые травмы, медики не смогли спасти ему жизнь, рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.

Напомним, в июне 2021 российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве в сирийском городе Хасеке. Еще трое человек были госпитализированы. Инцидент произошел вот время проверки маршрута патрулирования российской военной полицией.

В прошлом году в сирийском Идлибе обстреляли из гранатомета российско-турецкий патруль. В результате был поврежден российский бронетранспортер.