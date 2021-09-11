Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью режиссера Александра Мельника Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким трагично погибшего российского режиссера Александра Мельника. Он отметил, что смерть Мельника — это невосполнимая утрата для российской культуры.

- Александра Владимировича всегда отличали редкая творческая энергия, трудолюбие, способность вкладывать в свое дело все силы и душу. Он был не только признанным мастером кинематографии, но и человеком, которые искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы, верил в ее будущее, — гласит текст телеграммы политика.

Медведев добавил, что герои фильмов Мельника — это сильные, самоотверженные люди, которые творят историю России.

Напомним, ранее глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.