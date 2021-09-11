Патрульный самолет Норвегии пытался нарушить границу с Россией над Баренцевым морем

Для опознания чужого патрульного самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-31 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 11 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для ее опознания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Как сообщил kp.ru Национальный центр управления обороной РФ, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы России отечественный истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы России не было допущено.

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе 2021 года военно-воздушные силы Великобритании заявили, что недалеко от побережья Румынии перехватили российский самолет Су-24.