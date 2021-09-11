Меркель заявила, что Запад не достиг целей в Афганистане, поставленных после терактов 11 сентября

Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель провела пресс-конференцию после переговоров с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким. Она заявила, что Запад так и не достиг всех целей в Афганистане, которые были поставлены после терактов 11 сентября 2001 года.

По словам Меркель, в Афганистане за прошедшие 20 лет НАТО победила угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всего, что было задумано. Слова канцлера Германии приводит ТАСС.

Ранним утром 11 сентября 2001 года два самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке - так называемые “Башни-близнецы”. Чуть позже еще один самолет врезался в здание Пентагона, а другой упал в полях штата Пенсильвания. В результате теракта погибли почти три тысячи человек. Ответственность взяла на себя “Аль-Каида” (запрещенная в России террористическая организация).

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года. Глава государства полагает, что некоторые из них спустя 20 лет после трагедии могут быть рассекречены.