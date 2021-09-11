Лавров ответил пословицей на заявления НАТО о неспособности афганского правительства удержать власть

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал реакцию НАТО на ситуацию в Афганистане. 15 августа власть в стране захватил "Талибан"*, взяв под контроль Кабул и большую часть территории страны. Накануне талибы* объявили нового главу Афганистана и новый состав правительства. Бывший президент Афганистана покинул страну и скрылся за границей.

"Я слышал заявление, сделанное генеральным секретарем НАТО господином Йенсом Столтенбергом, который возложил вину за сложившуюся ситуацию на бывшее правительство и вооруженные силы Афганистана, которые, дескать, оказались неспособными удержать ситуацию под контролем. Как минимум приходит на ум старая русская пословица на счет больной головы и здоровой головы", - цитирует Лаврова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, США и их союзники по НАТО осуществляли военную операцию в Афганистане с 2001 года. Ее начало стало ответом на теракты, совершенные 11 сентября 2001 года. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, Запад так и не достиг всех целей в Афганистане, которые были поставлены 20 лет назад.

*Запрещенная в России террористическая организация