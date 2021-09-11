Глава МИД Швеции назвала итоги миссии Запада в Афганистане полным провалом

Швеция прибыла в Афганистан для строительства там демократии и стабильности Фото: REUTERS

Глава МИД Швеции Анна Линде рассказала, что, по ее мнению, стало причиной "полного провала" миссии Запада в Афганистане. По словам Линде, все дело в отсутствии должного внимания к гражданскому обществу страны.

"Я считаю, что необходимо было уделить больше внимания гражданскому обществу (в Афганистане) и взаимодействию с ним, с местным населением", - рассказала дипломат в эфире Sveriges Radio.

Она напомнила, что Швеция прибыла в Афганистан для строительства там демократии и стабильности, ради соблюдения прав человека. Но эти задачи так и не были реализованы, потому миссию можно считать "полным провалом", сказала Линде.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал реакцию НАТО на ситуацию в Афганистане. Он назвал разговоры о том, что афганское правительство не смогло удержать власть в стране перед талибами*, перекладыванием с больной головы на здоровую.

*Запрещенная в России террористическая организация