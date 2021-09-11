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Политика11 сентября 2021 18:01

Экс-посол США в Киеве пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины

По его словам, это будут "очень серьезные" ограничительные меры
Наталья СМИРНОВА
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По словам Хербста, война опасна для обеих сторон

По словам Хербста, война опасна для обеих сторон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст призвал не игнорировать "российскую угрозу", направленную на Киев. Он пригрозил Москве, что если Россия присоединит к себе Незалежную, ее ждут жесткие санкции.

"Считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции", - сказал дипломат в эфире телеканала "Украина 24".

Хербст заявил, что ограничительные меры могут "разрушить" экономику России, но опасны для обеих сторон, так как война всегда ведет к большому количеству смертей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами.