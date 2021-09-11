Бывший замглавы МИД РФ рассказал об альтернативных планах теракта 11 сентября 2001 года

Ранним утром 11 сентября 2001 года два самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Фото: EAST NEWS

Бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров рассказал, что теракты 11 сентября 2001 года могли пойти по другому сценарию. По его словам, организаторы атаки в Нью-Йорке готовили альтернативные планы нападения.

Ранним утром 11 сентября 2001 года два самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке - так называемые “Башни-близнецы”. Чуть позже еще один самолет врезался в здание Пентагона, а другой упал в полях штата Пенсильвания. В результате теракта погибли почти три тысячи человек. Ответственность взяла на себя “Аль-Каида” (запрещенная в России террористическая организация).

Как рассказал Андрей Федоров в эфире НТВ, осведомленный источник рассказывал ему об альтернативных планах террористов. Первым вариантом было одновременно взорвать все линии нью-йоркского метро. Вторым вариантом - устроить взрыв в центре Манхеттена, использовав взрывное устройство с радиоактивным материалом.

По оценке Федорова, реализация второго альтернативного сценария могла привести к закрытию экономики Нью-Йорка на долгие годы. Террористы до последнего рассчитывали на этот вариант нападения, лишь за несколько месяцев до атаки изменив свое решение.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года. Глава государства полагает, что некоторые из них спустя 20 лет после трагедии могут быть рассекречены.