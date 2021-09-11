Трамп раскритиковал Байдена за "пораженческую капитуляцию" из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, как прошел вывод американских войск из Афганистана. Они были введены в страну 20 лет назад в ответ на атаку террористов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И покинули Афганистан только почти через 20 лет пребывания там.

"Печально наблюдать, как на прошлой неделе закончилась война против тех, кто причинил такой ущерб нашей стране... Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести, и силы, но Джо Байден и его неумелая администрация пораженчески капитулировали", - заявил Трамп в своем видеообращении.

Он напомнил Байдену, что американские военные гибли в Афганистане до последнего - 13 из них скончались 26 августа 2021 года в результате теракта в аэропорту Кабула. И несмотря на это, заявил Трамп, США ушли из страны.

"Нам будет непросто восстановиться после унижения, ставшего результатом этой некомпетентности. Однако не бойтесь - Америка снова станет великой", - резюмировал Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал, что бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров рассказал, что теракты 11 сентября 2001 года могли пойти по другому сценарию. По его словам, организаторы атаки в Нью-Йорке готовили альтернативные планы нападения.