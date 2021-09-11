Президент Эстонии заявила, что Украина "на расстоянии нескольких световых лет" от членства в ЕС

Президент Эстонии пояснила, что поддерживает стремление Украины стать членом ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд оценила вероятность скорого вступления Украины в Европейский союз. По ее мнению, на данный момент это крайне маловероятно.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения", - заявила Кальблайд.

Президент Эстонии пояснила, что поддерживает стремление Украины стать членом ЕС. Но пока не видит к этому никаких предпосылок, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский считает, что уровнем своей армии и специалистов страна соответствует требованиям Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что страна готова вступить в НАТО.