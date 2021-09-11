Трамп о возможном участии в выборах в 2024 году: Вы будете счастливы

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом его спросили во время встречи с полицейскими и пожарными в Нью-Йорке.

Трамп признался, что уже определился для себя с этой темой. Однако официального заявления пока дать не может. Фрагмент видеозаписи, на которой экс-президент говорит об этом, был опубликован Independent.

"О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - заявил Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал, что экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, как прошел вывод американских войск из Афганистана. Они были введены в страну 20 лет назад в ответ на атаку террористов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И покинули Афганистан только почти через 20 лет пребывания там.