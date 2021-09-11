Российский посол рассказал, что талибы* победили коррупцию в Афганистане

"Талибан"* захватил контроль над Афганистаном и установил свое правительство Фото: REUTERS

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, как изменился Кабул и другие города после того, как к власти в стране пришел "Талибан"*. Это случилось 15 августа 2021 года, когда талибы* захватили столицу, свергнув президента и правительство, а потом установили контроль над всем Афганистаном.

По словам Жирнова, талибам* в кратчайшие сроки удалось победить коррупцию в стране. Об этом дипломату, по его словам, рассказывают сами местные жители.

"Что нам говорят простые афганцы: что в Кабуле талибы очень жёсткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, базарчиков, с маленьких магазинчиков перестали взимать поборы чиновники. Это в день примерно 500 тысяч долларов", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество «во имя солидарности с афганским народом» поддерживать диалог с захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан»*.

*Запрещенная в России террористическая организация