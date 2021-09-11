Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия не намерена "поглощать" Белоруссию Фото: Александр КОЦ

сРоссийский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Белоруссии не стоит беспокоиться за "поглощение" республики Россией при выполнении союзных программ по интеграции.

По его словам, прежде всего стоит понимать, что прошло 30 лет с момента распада СССР и за эти десятилетия "никаких стран за этот период никто не поглотил".

- Все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь, - сказал вице-премьер журналисту белорусского телеканала ОНТ в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

Оверчук добавил, что благодаря переговорам между Москвой и Минском президентам государств удалось определить направления движения в сторону углубления экономической интеграции.

Напомним, 9 сентября прошли переговоры российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты решали судьбу Союзного государства - либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. После их обсуждений стало известно, что Союзному государству быть.