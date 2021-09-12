В Москве подросток на иномарке сбил женщину с пятилетним сыном. Фото: прокуратура Москвы

Вечером 11 сентября в Москве на улице 2-я Владимирская произошло серьезное ДТП. Подросток за рулем иномарки сбил на тротуаре женщину с маленьким ребенком.

По данным столичной Госавтоинспекции, на маму с пятилетним малышом совершил наезд юноша на "Тойоте Королла". Теперь прокуратура Москвы организовала проверку в связи с ДТП с участием несовершеннолетних.

- ДТП произошло в 21:40 на улице 2-я Владимирская у дома 64. По предварительным данным, 17-летний юноша не справился с управлением транспортного средства. Женщину и мальчика госпитализировали, -говорится в сообщении телеграм-канала Госавтоинспекции.

Также отмечается, что при наезде легковушки мать, предварительно, получила открытую черепно-мозговую травма, у ребенка врачи диагностировали ушиб брюшной области. Диагнозы пострадавших будут уточняться.

- В ближайшее время подросток пройдёт процедуру освидетельствования на состояние опьянения ... По результатам проверки прокуратуры при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомствах.

Ранее сайт kp.ru писал про смертельную аварию московского района Солнцево. Там 18-летняя студентка за рулем "Мазды" сбила троих детей. В результате ДТП двоюродные братья 5 и 4 лет погибли, а их девятимесячная сестренка, коляску с которой на капоте прокатила иномарка, чудом выжила.