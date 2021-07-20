Могло ли солнце ослепить Валерию Башкирову: едем по маршруту 18-летней студентки, насмерть сбившей двоих детей в Москве

Корреспондент «КП» проехала по маршруту, которым двигалась студентка Валерия Башкирова. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Жители московского района Солнцево продолжают нести цветы, игрушки и конфеты к пешеходному переходу на улице Авиаторов, где в пятницу, 16 июля, под колеса «Мазды» попали трое детей. Двоюродные братья 5 и 4 лет погибли, их девятимесячная сестренка, коляску с которой на капоте прокатила иномарка, чудом выжила и сейчас находится дома с мамой. Напомним, за рулем машины была 18-летняя студентка Валерия Башкирова. Девушке, стаж вождения которой всего 7 месяцев, предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «Нарушение ДТП, повлекшее смерть двух лиц». Она была арестована в зале суда и сейчас находится в СИЗО.

Судя по протоколу полиции, ехала она со скоростью в 50 километров в час, это даже меньше разрешенной на этом участке, была трезва: в крови не нашли ни алкоголь, ни наркотики. Так что же случилось, почему автомобилистка не пропустили семью с детьми?

Ответ на этот вопрос сама Валерия дала сначала инспекторам ГИБДД на месте аварии, а потом и следователям во время допроса.

- Ослепило солнце, - заявила девушка в свое оправдание.

Эту же версию сразу озвучил и ее бойфренд, вместе с которым в роковой пятничный день она ехала на пруд купаться. Это оправдание, конечно, никто не учтет: для следствия важен лишь сам факт нарушения ПДД. Но было ли солнце и действительно ли на этом участке дороги оно бьет в глаза автомобилистам?

Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево, во время рассмотрения в Тверском районном суде ходатайства об ужесточении меры пресечения. Фото: пресс-служба суда.

Чтобы это проверить, корреспондент «КП» проехала по маршруту, которым двигалась студентка. Для чистоты эксперимента движение к «зебре» начали ровно в 13.05 — именно это время ДТП точно зафиксировали городские камеры наружного наблюдения.

Двухполосная односторонняя дорога. В 300 метрах от злополучного пешеходного перехода — светофор. Мимо него ехала и Валерия. Разогнаться тут просто негде: легковушки, грузовики и автобусы гуськом плетутся друг за другом. Скорость потока — 40-50 километров в час. Башкирова ехала в крайнем левом ряду, напомним, в крайнем правом, чтобы пропустить пешеходов остановилась другая иномарка. Чтобы проверить, не мешает ли соседний автомобиль обзору, я, двигаясь в левом ряду, поравнялась с автобусом. И даже огромная кабина не перекрыла видимость. Пешеходы, а людей тут так же много, как и машин, повсюду многоквартирные дома, на этом участке просматриваются идеально.

А что же солнце? Оно, как оказалось, тоже не помеха. В это время светило находится в зените, правее потока. То есть лучи бьют в крышу и никак не достают до лобового стекла. Выходит, ослепить автомобилистку оно просто не могло. Но зачем Башкировой и ее бойфренду понадобилось лгать?

Снова заглядываем в протокол допроса с места ДТП. Помимо солнца, в нем Башкирова рассказала о мобильном телефоне.

- Отвлеклась на телефон с навигатором, который не был у меня в руках, а лежал около коробки передач, - сообщила она автоинспекторам.

Эта версия выглядит куда правдоподобнее. Когда смотришь в телефон, который к тому же находится не в специальном держателе на уровне глаз, а внизу на уровне колен, не мудрено не заметить на дороге не то что пешеходов, а целый трамвай.

Но позже во время допроса у следователя, в понедельник, 19 июля, Башкирова упоминать телефон не стала и сослалась лишь на якобы ослепившее ее солнце.

Но может быть начинающая автомобилистка просто не заметила переход? С разметкой и дорожными знаками на этом участке все четко. Да и новой эту дорогу для Башкировой не назовешь. Интересный факт - квартира семьи студентки находится всего в 500 метрах от места аварии. То есть этот район был хорошо знаком автомобилистке.

- Она тут с мамой и папой жила, сама сто раз по этому переходу ходила и проезжала мимо тоже десятки раз. Знала ведь, что у нас тут мамочки с детьми гуляют, что в любой момент кто-то может под колеса выскочить, - рассказал «КП» Дмитрий Нестеров, сосед семьи. - У меня версия только одна. Любовь ее ослепила. Целовалась, наверное, с парнем, вот и забыла что надо на дорогу смотреть.

Но это лишь версии, все обстоятельства аварии, конечно, предстоит установить следствию. Напомним, по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц» Валерии Башкировой грозит до семи лет лишения свободы. Сразу после случившегося у пешеходного перехода установили лежачий полицейский и ограничили скорость движения до 20 километров в час.

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