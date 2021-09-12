Пушков оценил угрозы США России как "сотрясение воздуха" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы экс-посла США в Киеве Джона Хербста, который предложил ввести ограничительные меры против России в случае присоединения Украины.

По словам Пушкова, подобного рода заявления можно расценивать всего лишь как "сотрясение воздуха".

- Хербст придумывает несуществующие угрозы и сам их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову ? В ее нынешнем положении она не нужна ни НАТО, ни ЕС ... Угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха, - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Накануне Хербст призывал не оставлять без внимания "угрозу от российской стороны", которая, по его мнению, направлена в адрес Киева. В частности бывший посол пригрозил Москве, что в случае, если РФ присоединит к себе Незалежную, ей могут грозить весьма жесткие санкции. Введение ограничений, как отмечал Хербст, для РФ будут так опасны, что рискуют "разрушить" экономику страны.