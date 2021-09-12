WSJ: Более 550 афганцев перебросят из Узбекистана на американскую военную базу в Доху Фото: Александр КОЦ

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США смогли достичь соглашения с Узбекистаном. Речь идет о возможности переброски группы прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями.

Предполагается, что переброска будет выполнена уже в эти выходные. Граждан, среди которых пилоты афганских ВВС, доставят на американскую военную базу, которая находится в Дохе.

WSJ пишет, что после прихода талибов* ко власти в Афганистане некоторых афганским военным удалось бежать вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Что касается талибов*, то они пытались оказывать давление на власти Узбекистана, желая добиться выдачи тех, кто сбежал с территории захваченного Афганистана.

Сами афганские летчики, несмотря на обещанную группировкой Талибан* амнистию всем чиновникам и военным, не хотят рисковать своей безопасностью и безопасностью своих родных. По данным издания, в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников.

*Запрещенная в России террористическая организация