В МВД рассказали о самых популярных видах IT-преступлений мошенников Фото: Shutterstock

В России телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян после того, как смогли убедить их в своей "истории".

Больше всего граждане верят аферистам, когда тем представляются сотрудниками банка, которые предлагают оформить онлайн-заявку на кредит или призывают перевести все средства на поддельный счет из-за якобы существующей опасности списания. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

Также одним из наиболее распространенных видов IT-преступлений является похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы.

- Преступники похищают средства граждан, убеждая их в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам, - рассказали в ведомстве.

По данным статистики министерства, за семь месяцев текущего года в стране официально зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений. Отмечается, что данный показатель на 16% выше того, что был в аналогичный период 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что мошенники часто используют различные уловки для кражи личных данных пользователей, их персональных аккаунтов и учетных записей. Одной из наиболее распространенных схем кражи учетных записей является создание копии официального сайта социальной сети.