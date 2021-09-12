RAND: Франция не выдержит длительных боевые действий в случае войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае начала потенциальной войны Франция не сможет на протяжении длительного времени противостоять России. К таким выводам пришли в своем докладе пришли эксперты американского аналитического центра RAND, пишет Forbes.

Авторы исследования считают, что Франции мощная армия, которая обладает самой современной боевой техникой. В ее составе входят новейшие самолеты, а также хорошо обученные подразделения спецназа. Однако даже несмотря на это страна не обладают людскими резервами и значительными запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с РФ..

Что касается России, то в докладе ее называют сильным противником. Там же специалисты отмечают, что без посторонней помощи, например со стороны США, Францию в случае военного конфликта с РФ ждет провал.

Ранее экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в колонке журнала The National Interest написал, что в потенциальной войне США с Китаем и Россией у Штатов крайне малы шансы на победу. Он подчеркнул, что при возможном возникновении военного конфликта между перечисленными странами США потребуются "огромные общенациональные усилия", каких страна много поколений не знала.