ФБР рассекретило первый документ по терактам 11 сентября в США Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001 года. Его рассекретили в рамках выполнения указа президента страны Джо Байдена. Документ опубликован на сайте ведомства.

- Данный материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, .... о рассекречивании некоторых документов, которые касаются терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, - говорится в сообщении ведомства.

Накануне пресс-служба Белого дома сообщала, что глава государства подписал указ, предписывающий Минюсту страны провести ревизию документов, способных пролить свет на теракты 11 сентября 2001 года. В частности, речь шла о том, чтобы данные по трагедии получили возможность быть рассекреченными.