Байден подписал указ о проведении ревизии документов, связанных с терактами 11 сентября

Рассекречивание документов о самых страшных терактах в современной истории было одним из предвыборных обещаний Байдена Фото: REUTERS

Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится о подписании президентом США Джо Байденом указа, предписывающего Минюсту провести ревизию документов, способных пролить свет на теракты 11 сентября 2001 года, с целью их возможного рассекречивания.

«Сегодня я подписал исполнительный указ, который дает указание Министерству юстиции и другим имеющим отношение к делу ведомствам провести обзор на предмет рассекречивания документов, касающихся расследования Федерального бюро расследований (ФБР) по поводу 11 сентября. Исполнительный указ требует того, чтобы генеральный прокурор обнародовал рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев», – приводятся в сообщении слова главы Белого дома.

Рассекречивание документов о самых страшных терактах в современной истории было одним из предвыборных обещаний Байдена, до которых у него пока так и не дошли руки.

На прошлой неделе родственники американцев, погибших во время террористических атак, высказались против участия Байдена в мероприятиях, посвященных памяти жертв.

Год назад пострадавшие во время терактов 11 сентября, а также родственники погибших и их адвокаты раскритиковали заявление тогдашнего генпрокурора США Уильяма Барра, который заявил, что в связи с требованиями национальной безопасности все документы о трагическом инциденте должны оставаться засекреченными.

Согласно официальной версии, 11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских лайнера, два из которых были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, а один – на здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона. Четвертый самолет рухнул в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли почти три тысячи человек. Наибольшее количество жертв было зафиксировано при разрушении зданий ВТЦ.