Израиль нанес ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

Израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля.

Обстрелу подверглись подземные цеха по производству ракет, военный тренировочный лагерь, военная база со складом оружия и диверсионный тоннель ХАМАС. Атака на объекты движения была совершена в ответ на удары ХАМАС по территории Израиля накануне, говорится на сайте ведомства.

В субботу, 11 сентября, палестинские радикалы выпустили по Израилю одну ракету, которая была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

Нынешнее арабо-израильское противостояние обострилось с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Столкновения между протестующими евреями и арабами переросли в открытый конфликт. Из сектора Газа полетели ракеты, Израиль ответил авиаударами. В результате атак погибли около 300 человек, большинство из которых составили палестинцы. На данный момент действует соглашение о двухстороннем прекращении огня.

Сайт kp.ru писал, почему воюют Израиль и Палестина.