В Минздраве назвали отрицание алкогольной зависимости главным признаком ее наличия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отрицание алкогольное зависимости в первую очередь о ее наличии, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Вы поговорите с человеком, который зависим от потребления алкоголя, он вам ответит: «Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю». Очень важно внутренне давать отчет, что одним из признаков зависимости является факт отрицания этой зависимости самим человеком», – рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как объяснил Салагай, отрицание факта зависимости в медицине называется «анозогнозия». Специалист отметил, что зависимому от алкоголя важно это понимать и не бояться обратиться за помощью к врачам.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы Минздрава РФ опроверг утверждение о России как самой пьющей стране. По его словам, в 2014-2017 годах уровень потребления алкоголя в стране составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения, и это из самых низких показателей в Европе.