Секретарь Совбеза Украины предложил перейти на латиницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине нужно сменить письменность с кириллицы на латиницу, считает секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов.

«Считаю, это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – передает его слова «Страна.ua».

Также, по мнению Данилова, Украине следует присвоить английскому языку статус второго государственного и начать преподавать его в детских садах. Как отметил секретарь Совбеза страны, «английский язык – язык цивилизованного общения, и его должны знать все».

Напомним, с 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Украинизации подверглись система государственного управления, сфера обслуживания, здравоохранение.

Как писал сайт kp.ru, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказывался за возможность изменения названия страны на «Русь-Украину». Таким образом, считает он, украинской стороне удалось бы насолить России и отобрать у страны «бренд русских».