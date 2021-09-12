Менеджер The Rolling Stones погиб, когда копал могилу для своей собаки

Менеджер The Rolling Stones умер, когда копал могилу для своей собаки Фото: Twitter

Тур-менеджер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Бригден погиб, пока копал могилу для собаки на территории своего дома в Калифорнии. Ему было 73 года.

Супруга Бригдена Джулия рассказала, что мужчину засыпало землей, когда он находился в яме. Бригден погиб мгновенно. Свидетелем случившегося стала соседка, которая вызвала службу спасения, приехавшие медики констатировали смерть, передает TMZ.

Отмечается, что менеджер, помимо The Rolling Stones, работал с такими известными музыкантами, как Боб Дилан, Джо Сатриани, Питер Фрэмптон и Карлос Сантана. Бригден увлекался выращиванием винограда в Калифорнии, который для производства эксклюзивного вина.

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 в возрасте 80 лет умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.