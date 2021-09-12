На учениях «Запад-2021» впервые провели десантирование в ночных условиях Фото: РИА Новости

На российско-белорусских военных учениях «Запад-2021» в Псковской области впервые прошло ночное десантирование личного состава, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Десантирование в ночных условиях провели на полигоне Струги Красные. В нем участвовали более 600 военнослужащих и 30 боевых машин БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР. Как рассказали в Минобороны, координация действий осуществлялась с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. По легенде учений после десантирования личного состава и техники военные захватили аэродром и уничтожили условного противника.

Выброска военнослужащих осуществлялась на две площадки с высот от 600 до 4000 метров военно-транспортными самолетами Ил-76. Кроме того, было авиационное прикрытие, которое обеспечили истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-50.

Напомним, учения «Запад-2021» проходят на нескольких полигонах в России и Белоруссии и продлятся до 16 сентября 2021. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц техники.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что масштабные стратегические учения России и Белоруссии якобы несут «очень большие риски» для Киева.