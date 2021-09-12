Байден: Сторонники США в Таджикистане цеплялись бы за шасси самолета так же, как в Кабуле

Сторонники США в Таджикистане цеплялись бы за шасси самолета так же, как в Кабуле, заявил Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предположил, что инцидент с цепляющимися за шасси американского самолета афганцами, улетающего из Кабула, могла бы произойти при аналогичных обстоятельствах и в Таджикстане.

«Если бы мы были, например, в Таджикистане, выкатили С-130 и сказали, что возьмем всех, кто симпатизирует нам, то вы получили бы людей, висящих в нише шасси», – заявил американский лидер во время выступления в Пенсильвании.

Напомним, несколько человек, желавших улететь из захваченного Кабула, зацепились за шасси самолета с американцами, но когда лайнер стал взлетать, они разбились насмерть. Позже появилось сообщение, что в отсеке шасси прилетевшего из афганской столицы самолета ВВС США нашли тело человека.

Госдепартамент США и Пентагон заявили, что американская сторона не винит «Талибан»* за хаос в единственном столичном аэропорту Афганистана, однако и себя не считает виновным в нем.

*Запрещенная в России террористическая организация