Семь человек погибли во время паники в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

В аэропорту Кабула во время паники, возникшей при эвакуации иностранцев, погибли семь человек. Об этом рассказали высокопоставленные военные чиновники Соединенных Штатов.

Некоторые погибли, пытаясь улететь на военно-транспортном самолете ВВС США, зацепившись за его шасси. Официальные лица сообщили о погибших на условиях анонимности, так как не имеют право публично разглашать эту информацию, передает Associated Press.

Как писал сайт kp.ru, этим утром военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпы пытающихся бежать из страны местных жителей вышла на взлетно-посадочную полосу. После этого в аэропорту началась сильная давка. Сообщалось, что погибли не менее пяти человек.

Позже несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты.