Володин: Заявления Зеленского о войне Украины с Россией крайне опасны для Европы

Володин призвал ЕС обратить внимание на заявления Зеленского о войне Украины с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией крайне опасны для Европы, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны.

Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной… Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасшабную войну», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, после этих заявлений становится понятно, что с таким президентом, как Зеленский у украинцев будет еще больше проблем. Он отметил, что президент Украины не собирается выстраивать отношения с Россией и не думает о совместном будущем.

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский допустил возможность полномасштабной войны Украины с Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как заявил Зеленский, все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны.