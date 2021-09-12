Белоруссия намерена закупить у России вооружения на миллиард долларов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Белоруссия намерена закупить у России вооружения более чем на миллиард долларов, сообщил журналистам на военных учениях «Запад-2021» президент страны Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск планирует купить у Москвы в частности зенитно-ракетные комплексы C-400. Вопросы безопасности были подняты на переговорах Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, сказал белорусский президент.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко на встрече с журналистами заявил, что Россия готовится поставить в Белоруссию новую авиатехнику и боевые машины. По словам Лукашенко, в ближайшее время из России будут поставлены десятки самолетов, десятки вертолетов и самого важного вооружения ПВО. Как отметил президент, C-400 Белоруссии очень нужны.

Напомним, учения «Запад-2021» проходят на нескольких полигонах в России и Белоруссии и продлятся до 16 сентября 2021. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц техники.